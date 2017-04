– En drøm å delta

Altaposten kunne fredag ettermiddag melde at Eirik Lyng Johansen fra Alta er en av t finalister med låten «Her for deg»

Nervene kommer

Det gikk et par dager før sjokket la seg og det virkelig gikk opp for Eirik at han skulle delta i MGP jr.

– Det har vært en drøm å få lov til å delta, så da måtte jeg jo gjøre noe med det og jeg følte at jeg gjorde det bedre i år enn i fjor, forklarer han.

Han tror nivået i årets MGP jr er veldig høyt, selv om han ikke har hørt alle de andre låtene enda.

– Det var flere som hadde skrevet om flyktningkrisa i Europa, det kan slå an, mener han.

Tiden fram til november skal brukes til å øve. En uke før finalen skal alle finalistene møtes til sang- og sceneprøver.

– Jeg regner med at det er «gru-nervene» som kommer til å ta over, før jeg virkelig kan begynne å glede meg, sier Eirik, som fyller 14 år til sommeren.

Stolt pappa

Eirik har sunget hele livet og den store drømmen er å slå igjennom som artist og leve av det. Han begynte å synge i for familien og i bursdager.

– Allerede som 6-7 åring erklærte han her hjemme at han hadde litt sceneskrekk, men han hadde bestemt seg at han skulle leve av musikken, forteller pappa Einar Lyng Johansen.

– Det har vært veldig artig å se utviklingen opp igjennom årene.

.Audition

Eirik har sunget hele livet. I 2013 var han på audition til åpningen av Borealis Vinterfestival. Han ble plukket ut og etter dette har det ballet på seg med lokale oppdrag for den sangglade gutten. Han stilte opp i MGP jr i fjor og kom da blant de tjue beste, men det rakk ikke helt til finalen. I år gikk det veien.

Sangen «Her for deg» er det han selv som har laget.

– Det er reglene i MGP jr. Deltakerne må selv stå for låten, vi voksne har ikke noe vi skulle ha sagt, dette er helt og holdent hans eget produkt, forklarer pappa.

Huset er supert

Eirik tar sangtimer på kulturskolen og han tilbringer mye tid på Ungdommens Hus hvor han er med i teatergruppa AkuTTeateret.

– Tidligere var han mye hjemme, men de siste par årene er det Huset, musikken og teateret som tar opp tiden til Eirik. Her har han venner som også driver med musikk og de inspirerer de hverandre. Det er et supert miljø på Huset, skryter Einar.

Profesjonelt

Konseptet til MGP jr er helprofesjonelt. Barna står i fokus.

– Familien har fått retningslinjer fra NRK om hvordan vi kan forholde oss til for eksempel pressen, forklarer han.

De foresatte må derimot være med sine håpefulle når barna skal delta i MGP jr. Blant annet skal familien til Trondheim, hvor sangen skal spilles inn og i sommer skal alle deltakerne møtes til «musikkleir» for å bli bedre kjent med hverandre før det hele braker løs 4. november.

– Men det er kanonskøy, det bobler i kroppen til både meg og mamma Gerd Kathrine Lyng Johansen, innrømmer Einar.