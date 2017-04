Stipend til Maren

Den samiske tegneserieskaperen har bakgrunn fra Kautokeino, men bor i Danmark og står bak avisseriestripen «Ting jeg gjorde».

Hennes striper publiseres fast i Politiken. Nå håper hun at serien vil få flere lesere hjemme i Norge, der hun foreløpig er ganske så ukjent. I nord er hun kanskje mest kjent for boka «Det er gøy å være same», som fikk terningkast 5 av Altaposten for en del år tilbake.

I morgen får hun Rocky-stipendet som skal løfte kvinnelige tegnere.

– Menn har vanskelig for å slippe unna med å lage like grove vitser om kvinner som jeg kan. Det samme når jeg lager samiske satirebøker. Fordi jeg selv er same kan jeg tillate meg å være langt grovere enn norske satiretegnere kan, påpeker Uthaug, som fikk flest stemmer av Rocky-leserne.

I juryen sitter blant annet programleder og tegneserieskaper Fredrik Skavlan og Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten.

– Fra det beinfrekke og humrende morsomme, til det ærlige, nære, emosjonelle. Det er små glimt fra livet alle kan kjenne seg igjen i, forklarer Hvidsten.