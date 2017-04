Haddaway avlyser etter logistikktrøbbel

Den planlagte konserten med Haddaway 12. mai blir ikke noe av, fremgår det av en mail fra Lint Event AS, som var arrangør og hadde leid City Scene for å sette opp konserten i Alta. Dermed går altaværingene glipp av artisten, mest kjent for slageren «What is love».

– Haddaways planlagte to konserter i Norge i Alta og Leknes er dessverre blitt avlyst. Da det ble kjent av logistikken rundt flyvningene til artisten ikke var mulig, har City Scene kommet med mange muligheter og jobbet hardt for at vi ikke skulle se oss nødt til å avlyse. Dessverre var det lite å gjøre for å løse problemet, heter det i mailen.

Her ber alle som har kjøpt billetter å ta kontakt med Aurora Billett for refusjon.

Bookingsjef Torgeir Ekeland ved City Scene synes det er kjipt at det ikke blir noe av konserten:

– Det var synd de ikke klarte å gjennomføre dette. Som jeg forsto det var det vansker med å få logistikken knyttet til flyvningene opp, og til slutt var det ingen andre muligheter enn å chartre et fly. Da ble kostnadene for store, forklarer Ekeland, som samtidig har en trøst på lur til de som hadde sett fram til konserten:

– De som blir lei seg for kanselleringen har mye bra i vente. Vi jobber nemlig ufortrødent videre med egne arrangement, av samme art. Det første av disse annonseres i neste uke, så det blir flere muligheter for å oppleve gode konserter med 90-tallshelter også i tiden som kommer, sier Ekeland.