Ella Marie til topps

Ella Marie Hætta Isaksen er i skuddet som aldri før, både som regjerende vinner av Sami Grand Prix fram til lørdag, frontfigur i det singelaktuelle bandet Isak og nå vinner av sangkonkurransen Liet International.

Skjærtorsdag vant 18-åringen fra Tana hele konkurransen i Kautokeino. Der fremførte hun Luoddaearru (Crossroads) som hun vant med påskeaften i 2016.

– Det betyr utrolig mye, for det er dette jeg vil holde på med. Og når man får bekreftelse på at man gjør det bra, så betyr det alt egentlig, sa Ella Marie til NRK Sapmi. Ella Marie gikk de to første årene ved Alta videregående skole, men har nå base i Tromsø.

Torsdag var det ingen tvil. Hun vant tilsammen 3000 euro etter at hun både vant sangkonkurransen og avstemningen blant deltakerne.