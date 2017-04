– Veldig fornøyd med responsen

Roger Tobiassen, som er avdelingsleder for Flyktningetjenesten i Alta, har i det siste pusset støvet av gitaren. Resultatet ble den nye låten «Unwanted souls».

Få med deg låten nederst i saken.

– Jeg lagde mange låter og spilte mye for over 20 år siden. Nå i det siste har jeg børstet støvet av gitaren og stemmen. Det resulterte i at jeg lagde en ny låt som Kjetil Linnes har produsert. Låten la jeg ut på Soundcloud mandag, og på få dager har den fått 6.500 avspillinger. Det er jeg selvsagt er veldig fornøyd med, sier Tobiassen.

– Lager du mange låter?

– Det er nå i det siste at jeg har begynt å spille igjen, og jeg har flere på lager, så kanskje kommer det mer. «Unwanted Souls» ligger også YouTube og kommer i neste uke på Spotify.

– Så nå kommer det en hel plate?

–Nei, det tror jeg ikke. Folk lytter vel online for tiden, så jeg tror jeg bare blir å legge ut låter vie ulike nettsider. Denne låten er veldig country i stilen, men jeg lager musikk i sjangeren countryrock, og er inspirert av Creedence Clearwater Revival – for de som har hørt dem.

– Veldig morsomt å få såpass mange lyttere på denne låten. Jeg har også fått gode tilbakemeldinger, det er bare morsomt å få feedback på eget materiale, sier Tobiassen.