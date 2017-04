NRK satser på vårflytting minutt for minutt

Reinflytting minutt for minutt er nemlig neste konsept fra kanalen. NRK skal følge reinflokken fra Iesjavre på veien mot sommerbeite, innkludert svømmeturen over Kvalsundet. Turen er på ti mil og vil ta fem til syv dager, anslås det.

Over 1000 reinsdyr flyttes fra vinter- til sommerbeitet, ett med kamera på hodet. NRK2 starter sendingene 21. april klokken 19.55, og hele vandringen kan følges døgnet rundt på NRKs nett-TV, heter det i en pressemelding.

NRK skal følge Sara-familiens bevegelser under vårflyttingen. Programlederne Ronald Pulk og Rebecca Strand er med, i tillegg til at det blir reportasjer og oppdateringer.

– Min drøm er at sendingen avsluttes med en kalvefødsel etter at reinsdyrene har svømt over til Kvaløya, men uansett vil bildene fra svømmingen fra fastlandet til Kvaløya være spektakulære. Bare det gjør det verdt å sitte og se på hele sendingen, mener prosjektleder Per Inge Åsen i NRK Sápmi.