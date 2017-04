Komponisten, jazzmusikeren og saksofonisten Mette Henriette skal komponere årets bestillingverk til Riddu Riddu-festivalen.

26-åringen Mette Henriette Martedatter Rølvåg blir omtalt som en musikalsk sensasjon og har oppnådd strålende kritikker i Norge og utenlands. Hun turnerer verden rundt – og ga i fjor ut debutalbumet sitt på et av verdens mest respekterte plateselskap ECM, i godt selskap med internasjonale stjerner som Keith Jarrett, Terje Rypdal og Jan Garbarek. Nærmest over natta fikk saksofonisten med sjøsamiske røtter stor internasjonal oppmerksomhet. Utgivelsen ble mottatt med åpne armer av et samlet kritikerlag som omtalte den som en sensasjon og The Independent kåret albumet til «Jazz Record of The Year».

Omtalen av live-jobbene etter albumutgivelsen har også vært strålende, blant annet trillet Dagbladet terningkast 5 for konserten under by:larm og sa at Mette Henriette får «en til å fullstendig glemme tid og sted».

– Sanselig opplevelse

Festivalsjef Karoline Trollvik tror dette vil bli et av høydepunktene på festivalen.

– I anledning årets samiske jubileum blir dette vår gave til publikum. At en så talentfull og ettertraktet ung samisk komponist som Mette Henriette skal skape årets bestillingsverk er utrolig stort for oss. Hennes originale tilnærming til musikk, og måten hun mestrer å vekke stemninger på, gjør at jeg trygt kan si at publikum kan forvente seg en sanselig opplevelse av Mette Henriette sitt Sápmi.

Fra før er Angel Haze, Dagny, Ágy og Ondt blod bekreftet til festivalen.