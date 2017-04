Synger ut etter sykdom

Alta motettkor måtte avlyse sin konsert under årets Borealis-festival. Men, i morgen kveld byr de på litt av det de hadde tenkt å fremføre for to uker siden.

Mot lysere tider

– Konserten måtte vi dessverre avlyse på grunn av sykdom, men nå er vi klar for å synge ut. Det skjer i Kunnskapsparken, og mye av det vi skal fremføre, er noe av det vi hadde øvd inn til Borealis, sier Ola Sletvold som synger i de dype registrene.

Han lover en konsert med et program, som skal vise at det nå går mot lysere tider.

– Det blir et lett program med veldig lydhør musikk, så du kan godt kalle konserten for en slags kaffeslabberas, for vi server også mengder med kaffe og kaker underveis, ler han.

Kulturell påskegodtepose

Torbjørn Nyvoll som synger tenor, påpeker at repertoaret vil bli en slags kulturell påskegodtepose.

– Lokalet har høy takhøyde og fungerer flott for korsang. En av flere låter på programmet er Ola Bremnes sin «Har du fyr», som Nils Anders Mortensen har arrangert spesielt til oss, sier Nyvoll.

– Vi har denne gang ingen musikere å støtte oss på, så det betyr at vi må være skjerpet hele veien. Rent tematisk skal vi synge ut om kjærlighet, naturens skjønnhet og at det er nå vår i luften, lokker Sletvold.