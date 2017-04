Så løsnet det skikkelig for russerevyen

Altaposten kommer tilbake med både terningkast, fyldig anmeldelse, bilder og betraktningen om innsatsen til russerevyen "Ka skjedde i går" i mandagens avis, men allerede nå kan vi fastslå at gjengen overvant nervene i andre forestilling. Det gikk fra tilknappet til løssluppent – og da ble vi ganske så imponert. Både av spill og den giftige brodden.

Temaer utenom skolen var rosabloggere, kroppspress, bestilling av kvinner fra Fjernøsten og seksuelt misbruk i religiøse miljøer. Det var slett ikke overalt at timingen av poengene var helt vellykket, men spillegleden, energien på scenen og forannevnte talenter kompenserte for dette, spesielt i forestilling nummer to.

Som vanlig når det gjelder russerevyer de siste årene, ble forestillingen kjørt to ganger samme kveld. Og i forestilling nummer to hvor det hovedsakelig var russen som utgjorde publikum, var galskapen til å ta og føle på.

270 tilskuere fordelt på to forestillinger fikk med seg ablegøyene til russen. Blant numrene som omhandlet forhold utenom skolen, troner «Mopedmafiaen» øverst på vår liste over favorittsketsjer.

Les hele anmeldelsen og få meg den bildene av russerevyens flotte forestilling i avisa mandag.