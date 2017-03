Snurrer tre nordnorske filmer på samme dag

I helgen kan du se tre nordnorske filmer som er støttet av Filmfond Nord AS, som er det regionale filmfondet, eid av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Filmene som skal vises, og som fondet har støttet, er Sameblod av Amanda Kernell, Ishavsblod av Gry Elisabeth Mortensen og Trude Berge Ottesen fra Tromsø, og Oskars Amerika av Torfinn Iversen fra Sortland - produsert av Originalfilm og Mona Steffensen i Tromsø.

– Oskars Amerika har premiere i dag fredag, men har allerede mottatt en rekke filmpriser. Den hadde sin første visning på Filmfestivalen i Berlin, sier Trud Berg som er styreleder Filmfond Nord.

Filmen ble første gang vist under Tromsø internasjonale filmfestival i januar og fikk festivalens publikumspris.

– Jeg tør påstå at det aldri tidligere i historien har hendt at det vises tre Nord-Norske filmer på det ordinære kinoprogrammet samme dag i Alta. Men i morgen lørdag er det faktisk det som skjer, så dette blir en historisk helg for Aurora kino i Alta, sier Berg fornøyd.