Setter opp rockebåt

Finnmark fylkeskommune og Sørøyrocken går nok en gang sammen for å frakte publikum til og fra festivalen på Sørvær.

Sørøyrocken går av stabelen siste helga i juli. På plakaten står blant andre: Slincraze, Kråkesølv, Attan, Dagny og Pasemaker

– Vi er glad Snelandia’s fartøy kan være med å hjelpe festivalen og bidra til en enklere kommunikasjon til og fra, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i en pressemelding.

I 2016 var tilbudet så populært at man ikke klarte å få med alle passasjerene som sto på kaia.

– Det er dessverre sånn at når båten er full, så er den full – vi kan nok dessverre ikke love at alle får plass i år heller, sier hovedutvalgslederen, men legger til at de har økt kapasiteten