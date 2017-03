Finale-drømmen brast

Det ble spennende for Karasjok-jenta Elin kåven i Oslo Spectrum, men det ble en hederlig 3. plass. Vinner ble Grab the Moment med JOWST.

Elin & The Woods hadde et spektakulært show med to kor i manesjen. Den internasjonale opptellingen fra ti nasjoner ga ikke det helt store håpet for låt som nummer ni. Det viste seg imidlertid at stemmene har rauset inn likevel, både i den norske og internasjonale juryen.

I gullfinalen møtte de Grab the Moment med JOWST, Places med unge Ulrikke og Wrecking crew med Ammunition, med Åge Sten Nilsen som vokalist.

First Step In Faith eller Oadjebasvuhtii er skrevet av Elin Kåven og Robin Lynch, en låt med et mektig refreng. Det var nok til å gå til gullfinalen.