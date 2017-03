– Heia, Elin!

Toril Bakken Kåven og datteren Elen er blant dem som heier på Alta-bosatte Elin Kåven og Elin & The Woods som nå skal i ilden om kort tid. Bookmakerne har lenge hatt Elin fra Karasjok som en av de største favorittene.

Toril og Elen er i slekt med med Kåven, men synes også det er stort for samisk musikkliv at Elin er med i finalen. Ekstra stort vil det være om Kåven tar turen til finalen i Ukraina, kanskje ilag med et samisk bidrag fra Sverige.

– Vi krysser fingrene og husk å stemme der hjemme, hilser Toril.

Fakta om deltakerne i den norske Melodi Grand Prix-finalen:

1. "Places" – Ulrikke. Tekst og melodi: Tony Alexander Skjevik og Ulrikke Brandstorp.

2. "I go where you go" – Jenny Augusta. Tekst: Jenny Augusta Enge og Inga Þyri Þórðardóttir. Melodi: Jenny Augusta Enge.

3. "Run Run Away" – Rune Rudberg Band. Tekst og melodi: Peter Danielson, Åsa ​Karlström og Mats Larsson.

4. "Grab the Moment" – JOWST. Tekst: Jonas McDonnell. Melodi: Joakim With Steen.

5. "You & I" – Kristian Valen. Tekst og melodi: Kristian Valen.

6. "Nothing Ever Knocked Us Over" – In Fusion. Tekst og melodi: Gustav Eurén, Danne Attlerud, Niklas Arn, Karl Eurén og Cissi Kallin.

7. "Mesterverk" – Amina Sewali. Tekst og melodi: Amina Sewali.

8. "Wrecking crew" – Ammunition. Tekst og melodi: Erik Mårtensson og Åge Sten Nilsen.

9. "First Step In Faith / Oadjebasvuhtii" – Elin & The Woods. Tekst og melodi: Elin Kåven og Robin Lynch.

10 "Mama's Boy" – Ella. Tekst og melodi: Ida Maria og P.K. Ottestad.