Nestsist ut i MGP

Alta-bosatte Elin Kåven har nervene i helspenn foran den norske finalen i Melodi Grand Prix. Nå er det klart at Karasjok-jenta og Robin Lynch fikk en strategisk bra plassering i finaleheatet, nemlig ut som nummer ni, melder NRK.

– Jeg er supernervøs og må dermed sitte å vente en time ekstra. Det blir skikkelig nervepirrende, var kommentaren til Elin Kåven etter trekningen.

Det faktum at Elin & The Woods har et stort show og mange på scenen, gjorde at NRK valgte å plassere innslaget mot slutten.