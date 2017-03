Her blir det fest i bakken

Det er Dj-Bjørn Events & Booking og SarvesAlta alpinsenter som står bak det som er, ifølge dem selv, Finnmarks største «afterski event». Lørdag 25. mars inviterer de alle i Alta og Finnmark.

– Jeg vil gjøre noe som folk ikke har opplevd før og blir positivt overrasket over. Jeg kan ikke si noe annet enn at det blir veldig god stemming og en kveld de sent kommer til å glemme. Når vi gjør noe, gjør vi det 100 prosent. Vi legger inn kapital og tid i det og går for gull, sier arrangør Miguel Engen i Dj-Bjørn Events & Booking .

Tar konseptet «hjem»

For de som ikke er kjent med konseptet «afterski», forklarer Engen:

– Etter en dag i bakken samler man vennegjengen på et afterski for å drikke og kose seg. Konseptet er godt kjent sørpå, og nå ønsker vi å få den tradisjonen til Finnmark.

– Vi har lenge ønsket oss en afterski, så dette gleder vi oss veldig til, sier Synnøve Opgård Andersen, daglig leder for Sarvesalta Alpinsenter AS.

– Soleklar vinner

Engen forteller videre at de lenge jaktet på den perfekte bakken.

– Sarves var en soleklar vinner. De har en ekstremt bra bakke, pusset opp for kort tid siden og alt er nytt. De har også vært utrolig hjelpsomme med å få dette på plass.

I anledningen arrangementet holdes løypene kveldsåpent frem til 21.00.

– Men ikke glem Alta kommune, skyter han inn.

– Alpinsenteret ligger et lite stykke utenfor Alta sentrum, så i samarbeid med Alta Taxi tilbyr vi transport frem og tilbake fra Alpinsenteret til rabatterte priser. Vi har også flere lokale aktører som stiller med premier til konkurranser. Alta har vært super!

Trafikklysfest

Temaet for festen vil være en såkalt trafikklysfest, der man ved inngangen får velge mellom tre forskjellige armbånd: Rød - opptatt, gul - usikker og grønn - singel.

– Alta har veldig få steder med 18-årsgrense og alkoholservering, så vi vil tilrettelegge for å inkludere disse. Det er også fordi at folk skal kunne nyte en dag i bakken, og det er det kanskje mange i den aldergruppa som gjør. Det å utelukke noen etterpå er ikke aktuelt, sier Engen og legger til at det er Tromsøs største DJ, DJ Winther, som står for musikken.

– Billetter til arrangementet kan man forhåndskjøpe via arrangementssiden på Facebook, eller ved inngang, avslutter han.