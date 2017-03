Disse skal avslutte bluesen

Det var på Facebok Kjetil Linnes slapp nyheten at banded deres, Cinematic World, får æren av å avslutte Alta Soul & blues på selveste hovedscenen.

- I kveld ble det klart at vårt kjære band fra 80-90 tallet, Cinematic World, skal få æren å avslutte Alta Soul & blues 2017 på lørdag 10.juni. Hovedscenen i Alta. Siste band ut. En fantastisk gest av festivalgeneral Stig Anton. Hva kan jeg si, annet enn at vi skal rocke Breverudslætta noe så sinnsykt i juni i sommer, skriver Linnes på sin profil lørdag.

Og gleden er fortsatt like stor.

- Det er fatastisk å få den muligheten. Dette blir gøy, sier Linnes i en kommentar til Altaposten.

- Skulle bare mangle

- Det skulle være på på sin plass at gode bossekopinger skulle få avslute min siste blues. Vi har alltid hatt et lokalband på scenen, og vi har hatt et spesielt godt forhold til kjetil. Han har vært med sine prosjekter på bluesen de siste årene. Det å vekke liv i Cinematic World, og at de tok utfordingen er veldig kult sier festivalsjef Stig Anton Eliassen.