Historisk pris til Wirkola

– Tommy Wirkola ble søndag kveld tildelt den aller første «Døråpnerprisen» på den norske Oscarfesten i Los Angeles for sin innsats i å fremme norske filmarbeidere internasjonalt. Stor stas og veldig, veldig fortjent, skriver produsent Kjetil Omberg på sosiale medier.

Visning og fest

Det var i forbindelse med Oscarutdelingen sist søndag at Trollbound Entertainment, Moods of Norway og Det kongelige norske generalkonsulatet i San Francisco for tredje gang samlet norske skuespillere og filmskapere til visning og fest i LA. Her delte de ut flere priser, deriblant to helt nye utmerkelser. «Døråpnerprisen» var en av disse. I bekrivelsen heter det:

– Døråpnerprisen går til en nordmann i bransjen som har brukt egne prestasjoner og utmerkelser til å åpne dører for andre norske filmskapere.

– Tusen takk alle sammen. Veldig morsomt å få en pris for en gangs skyld, skriver Tommy Wirkola på Facebook.

Juryen besto av tungvektere i bransjen som Tore Fredrik Dreyer fra 20th Century Fox, Guttorm Petterson fra Film & Kino, Janne Holmboe fra SF Studios Norge, Christin Berg fra Nordisk Film Kino og Morten Malterud Christoffersen fra Nordisk Film Distribusjon Norge.

Prisene ble delt ut av Hilde Janne Skorpen, Jeppe Beck Laursen, Josef Johannes og ikke minst Altas egen Stig Frode Henriksen.