Vamp til bluesen

Folkefavorittene Vamp og Stage Dolls kommer begge til Alta Soul & Bluesfestival denne våren. Det betyr gode muligheter for allsang på Coop-banen fra 8. til 10. juni.

– Disse to bandene passer ypperlig for vårt publikum, god musikk rett og slett. Jeg er veldig glad for at disse kontraktene er i havn, sier Stig Anton Eliassen, som er tilbake i sjefsstolen for festivalen. Hele veien har han jobbet med bookingen, som fra før av har gitt napp hos Kurt Nilsen, John Olav Nilsen & Nordsjøen og Cazadores.

Vamp har siden begynnelsen av 90-tallet drysset hits over det norske folk, pop, rock og folkemusikk fra Vestlandet som er mer radiovennlig enn det meste. Få har glemt gruppas konsert i Sautso, det hitparaden ble spilt i vakker natur.

De gamle puddelrockerne i Stage Dolls har også sin fanskare, kanskje spesielt basert på utgivelsene på 80-tallet. Bandet har imidlertid overlevd det meste av trender og har vært å finne på veien i mange år med sin riffrock.