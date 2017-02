Følg UKM her

UKM (Ung Kultur Møtes) går av stabelen i dag, og i vinduet over kan du følge med på direktesendingen.

Altaposten har tidligere omtalt at over 50 ungdommer er klare for den lokale UKM-festen.

Streamen kan også sees her https://livestream.com/accounts/183084/events/7012736

Disse skal opptre

1. AkuTTTeateret fra Alta - Revy/musikal

2. Tony Jørstad fra Alta - Rap

3. Anja Elisabeth Timler Andreassen fra Alta - Indie, pop

4. Duo Vivam fra Alta - Klassisk

5. Alta Drill fra Alta - Drilling

6. Charlotte Jenssen fra Alta - Singer/songwriter pop

7. Annbjørg Håkenrud fra Alta - Pop

8. Comess fra Alta - Jazz/hiphop

9. Aleksandra fra Alta - Akustisk

10. Eirik Lyng fra Alta - Pop

11. Eline fra Alta - Rock, mcr

12. Last minute fra Alta - Jazz/hiphop

13. Kaja Isabella Li fra Alta - Turkish march

14. Star Trains fra Alta - Filmmusikk

15. Stuck In North fra Alta - Band / elektronisk

16. Lille AkuTTTeateret fra Alta - Sketsj

17. Siri Berg fra Alta - Sang

18. Madelén Guttormsen fra Alta - Pop

19. Liv Margrethe og Kristian fra Alta - Singer/songwriter

20. Meep Productions fra Alta - Musikkvideo/uidentifisert