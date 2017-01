– Dette var både skøy og uventet!

Lørdag formiddag bestemte mangeårig revystjerne Tommy Berg å kjøre et lite privat stunt på sin Facebookprofil.

Her la han ut et bilde av seg selv og en av hans nære scenekompiser Jan Gunnar Evertsen, med beskjed om at han ville sette opp et «Best of Tommy B-show med flere» i løpet av vinteren om statusoppdateringen fikk over 1.000 likes.

– Jeg hadde ventet 3-400 likes i løpet av noen dager før hele greia døde ut, sånn at jeg måtte mase på folk for å få dem til å klikke, forteller Berg til avisa.

Over all forventning

Slik gikk det overhodet ikke.

Før dagen var omme hadde han nådd målet, med god margin. Det var ikke helt hva han hadde trodd:

– Nei, det var ikke som forventet. Skikkelig skøy å få så mange likes! Jeg trodde det skulle ta tid å få dette til, så det var skikkelig artig å se dette. Bjørn (Fermann) ringte meg på 700 likes og sa at det bare var å begynne øvinga, og han fikk jo rett i det, humrer Berg, før han fortsetter i en hakket mer alvorlig, kanskje tilogmed litt rørt, tone:

– Dette viser jo at folk liker det vi gjør. Og det setter jeg pris på. Det er jo det å stå på scenen vi lever og ånder for, sier han.

Kommer med mer info

Dato for når «Best of»-showet blir satt opp vet han ikke. Men det blir på City Scene, sammen med duoen Fermann/Evertsen. Og en til:

– Dato må jeg komme tilbake med utover i uka. Og utover i uka vil vi også komme med en overraskelse, en gjesteartist som vi har fått med oss, en som aldri har stått på en revyscene før. Følg med! Dette blir bra som Jon!

– Bra som Jon?

– Ja, du vet, sånn som vi sier når noe er skikkelig bra.

– Jaha?

– Ok, det blir nifst bra! Skriv det, nifst bra, sier Berg og ler.

Mye kjent, noe nytt

Selvfølgelig håper han på smekkfulle hus, men Berg har ikke ambisjoner om at alle som har gitt han en tommel på Facebook faktisk dukker opp.

– Litt derfor vi kjører det på City Scene og ikke i Kultursalen. Det kan fort bli for stort i Kultursalen. Vi kan samtidig ha litt øl og vin og sånn, litt mer løssluppent. Dette blir mer show, ikke som en revy. Vi har mye inne, men skal prøve å lage noe nytt og. Så det blir nok litt arbeid på oss i tiden fram mot teppefall.

– Treffer vi noen kjente og kjære figurer?

– Ja, mange! Både Turbo, Supermann, Dalingen og flere andre. Kanskje russeren ramler innom med en ny sang? Vi får se, sier Berg, som benytter anledningen til å komme med et spørsmål og en liten oppfordring:

– Jeg har glemt å spørre, men Magnus Langli – vil du være pianist, værsåsnill? Og så håper jeg handballaget til Tverrelvdalen kommer.

– Håndballaget til Tverrelvdalen?

– Ja, jeg har jo vært speaker på håndballkampene deres, så da må de komme og se på showet vårt, som en vennetjeneste, humrer Berg til slutt.