– Kunst beriker livet

Kunstneren og Venstre-politikeren Trine Noodt er storfornøyd med at administrasjonen i Alta kommune har framlagt flere mulige økonomiske skisser for innkjøp av kunst til alle de offentlige byggene, som de neste tre årene skal reises i Alta sentrum.

Kjøper inn kunst for flere millioner Det drypper på kunstnerne når de store offentlige byggeprosjektene sparkes i gang.

– Et veldig bra initiativ fra administrasjonen. Det er nemlig veldig viktig å ha bevissthet om de offentlige rommene, og særlig i disse dager når så mange store bygg skal bygges i Alta, slik at kunsten som skal plasseres der, ikke blir tilfeldig, sier Noodt.

Hun forteller at tidligere har kommunen alltid satt av èn prosent til utsmykning.

– Èn prosent er et greit forholdstall, slik at man får midler til å kjøpe inn kunst som en del av den totale kostnaden. Noe av kunsten skal helt sikkert også tilpasses og formes til byggene, så avsetting av midler i en tidlig fase, er svært viktig, sier hun.

– En investering

Hun håper nå at politikerne tar kunst-innspillene på alvor.

– Det er viktig å ha i baktankene at kunst ikke bare ses som en kostnad, men også som en stor investering. Kunst stiger jo som kjent i verdi. Derfor er det viktig at komiteen, også er seg bevisst på at det må være kunst av høy kvalitet som skal kjøpes inn, så dette blir et viktig arbeid i tiden som kommer. Det er også viktig at kommunen forplikter seg til kunstkjøp slik at det kan søkes om midler fra den statlige institusjonen KORO, påpeker Noodt.

Håper på «lokal» kunst

Hun ser for seg at mye av utsmykningen skal komme fra kunstnere i nord.

– Så lenge det er kvalitet, bør man også se på mulige kjøp fra kunstnere lokalt, samt fra kunstnere som holder til på Nordkalotten. Jeg regner med at mye av kunsten skal ha både samiske innslag, og med arktiske temaer. Det er viktig at vi i denne prosessen også kan gi oppdrag til etablerte kunstnere i nord, som nå får muligheten til å være med på anbud. For jeg regner med at det blir laget en kunstkonkurranse, sier Noodt.

– Er det viktig å ha kunst i offentlige rom?

– Helt klart. Vi er mennesker og vi trenger derfor å fylle hverdagen med annet enn bare arbeid og mat. Vi lever alle med følelser og tanker, og da trenger vi kunst som skal bidra til å forme oss, og som kan gi oss inspirasjon og nye tanker.