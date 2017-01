Alta musikkorps fikk mest grasrotpenger

I disse dager kommer siste utbetaling av Grasrotandelen for 2016. Det betyr at over 448 millioner kroner blir utbetalt direkte til lokale lag og foreninger over hele landet. Det er en økning fra 395 millioner kroner året før, og solid rekord. Det melder Norsk tipping. Selv om idretten er de som støttes mest gjennom Grasrotandelen så blir også flere lag og foreninger innen kultur støttet gjennom spillemidlene. I Alta var det i 2015 19 registrerte innen kultur og kunst, i 2016 var dette tallet 21.

I 2015 tronet Aronnesrocken på topp i Alta med 69 givere som støttet festivalen med 14.540 kroner. I 2016 var det Alta musikkorps som ble mest støttet med 19.805 kroner fra sine 43 givere. I 2015 fikk korpset 12.541 kroner.

Summen i 2015 var 105.539 kroner fra 352 givere. I fjor økte dette til 134.409 kroner fra 379 personer.

Her ser du se hva de fem største inne kategorien kunst og kultur i Alta fikk av grasrotpenger i 2016:

n Alta musikkorps 19.805 kroner

n Talvik Brass Band 19.310 kroner

n Aronnesrocken 18.041 kroner

n Tverrelvdalen skole- og

ungdomkorps 13.102 kroner

n Alta mannskor 9.733 kroner.