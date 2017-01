Ny omsetningsrekord for Aurora kino Alta

Geir Martin Jensen, som er administrerende direktør for Aurora kino IKS, som er en nordnorsk kinokjede eid av Tromsø kommune, Alta kommune og Sør-Varanger kommune, er særs fornøyd med kinobesøket for 2016. Han opplyser at totalt 55.425 løste billett på kinoen i Alta i fjor. Dette er en økning på 11 prosent sammenlignet med 2015.

– Nest beste kinoåret

Faktisk har ikke kinobesøket i Alta vært bedre siden Tommy Wirkolas «Død Snø» herjet kinolerretene tilbake i 2009.

– 2016 skriver seg også inn i historien som det nest beste kinoåret i Alta i moderne tid. Det vil si så langt tilbake som vi sitter på besøkstall, som er for de siste 30 årene. Dette er svært hyggelige tall å lese og viser at kino som kulturformidler står sterkere enn noensinne, opplyser Jensen.

Økte 16 prosent

Kinoen omsatte billetter for 5,2 millioner kroner, noe som er en økning på 16 prosent sammenlignet med 2015.

– Dette er ny rekord. I tillegg til dette kommer en kioskomsetning på drøye 2,7 millioner kroner, sier han og viser til at de tre best besøkte filmene i Alta i fjor var som Altaposten opplyste om sist uke, de norske filmene «Børning 2» Snekker Andersen og julenissen», samt «Kongens nei»

– Vi har ikke kjennskap til at det har skjedd tidligere at alle de tre best besøkte filmene er norske. For øvrig spiller Anders B. Christiansen i alle tre, som jo også må være en slags rekord, sier Jensen.