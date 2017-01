Et nytt samarbeid mellom Hermetikken Kulturnæringshage i Vadsø og Dáiddadállu, som er Kautokeino kunstnerkollektiv, tar nå form.

Nye samarbeidsprosjekter

Daglig leder i Hermetikken, Mette T. Westlie, og informasjonsansvarlig Torill Olsen var nylig på besøk hos det kreative miljøet som er etablert i Kautokeino og som skal knytte kunstnerne tettere sammen i tiden som kommer.

– Det var et givende møte med folk som har høy kvalitet og profesjonalitet i sitt virke, og som er svært engasjerte og dyktige. Vi har allerede et godt samarbeid med Dáiddadállu, men ønsker å få til enda tettere kontakt mellom miljøene og kanskje rede grunnen for konkrete samarbeidsprosjekter, opplyser Westlie i en pressemelding.

– Betyr mye

Dáiddadállu er et samisk kunstnerkollektiv som ble etablert i Kautokeino i 2014. I dag er de ni kunstnere som deler kontorlandskap. Kunstnerne i kollektivet har spisskompetanse på hvert sitt felt og til sammen representerer de fag som billedkunst, grafisk design, film, forfatterskap, musikk, koreografi, interiør design og skuespill. Alle kunstnerne har base i Kautokeino, men reiser og jobber med prosjekter i hele verden.

– Det er en gave for oss å ha Hermetikken på laget. Hermetikken har i løpet av sine 17 år i kulturnæringsbransjen opparbeidet seg spisskompetanse innenfor næringsaspektet av kultur. For oss betyr det enormt mye kapasitet spart og en effektivisering av både enkeltbedrifter og for Daiddadallu som enhet, sier Máret Ánne Sara som sier det tette samarbeidet vil forsterke det kreative nettverket her i nord.

– Trenger hverandre

Hermetikkenlederen understreker at Finnmark er velsignet med svært mange dyktige kulturnæringsaktører. Gjennom å samarbeide og utnytte hverandres sterke sider, kan vi lykkes enda bedre mener hun.

– Jeg tror vi trenger hverandre, kan hjelpe hverandre og sammen bidra til at kunst og kultur fra nord blir enda mer synlig og anerkjent, sier Westlie.

– For oss betyr et tettere samarbeid med Hermetikken at vi kan vektlegge og fokusere vår kapasitet på selve kunsten, faget vårt som vi ånder for og som er grunnlaget for Daiddadallu og våre kunstnere, sier ildsjelene bak kunstnerkollektivet Maret Anne Sara og Elle Sofe Henriksen.