– På tide med et stort show i Finnmarkssalen

Det er veldig lenge siden det har vært noen store show og arrangement i Finnmarkssalen på Scandic hotell. Det gjør direktør Kari Flesvik noe med.

To dager med show

Hun har nå booket de nordnorske musikerne Steinar Albrigtsen, Jørn Hoel og Heidi Solheim – som har slått seg sammen for et felles musikalsk show.

– De skal by på et show som spilles to dager i Alta i midten av februar. Det hele har fått tittelen «Absolutt Nordnorsk» og er noe både for den yngre og eldre garde, sier Flesvik.

Hitlåter fra nord

– Hva handler showet om?

– De skal spille låter som har sitt opphav fra Nord-Norge – i ny drakt, og det betyr at de skal fremføre egne låter, samt andre artisters låter som kommer fra nord – som er hitlåter fra 60-tallet og fram til i dag.

Arrangementet mener hotelldirektøren er midt i blinken for det fleste.

– De skal bare synge sanger som alle kjenner godt til, så målgruppen for det hele er veldig bred. Jeg regner med at det også vil bli masse allsang underveis.

«Dans på lokalet»

Flesvik sier «Absolutt Nordnorsk» har gått for fulle hus i hovedstaden og i Tromsø, hvor det hele har vært fremført tidligere i år. I Alta byr de kjente musikerne på en ekstra godbit for gjestene.

– Hos oss i Alta har de med seg noen ekstra godbiter i bagasjen som de ikke har hatt på tidligere show. De har nemlig med seg en rekke musikere som skal backe dem opp etter endt forestilling. Det betyr kort fortalt at det kommer til å bli en storflott fest for de som også liker å svinge seg på dansegulvet. Det er også veldig lenge siden vi har hatt store show i Finnmarkssalen, så vi gleder oss voldsomt, sier hun fornøyd.

Lover boltreplass

Til hovedshowet dekker de plass til 450 gjester.

– Vi dekker til bord og stoler i salen under forestillingen som skal ha plass til mellom 400 og 450 personer, så vi regner med fullt hus. Etterpå tas bord og stoler vekk slik at det blir stor boltreplass for de som liker å svinge litt på kroppen til god dansbar musikk. Musikerne som skal backe opp Albrigtsen, Hoel og Solheim kaller seg for KLM Trio, avrunder hotelldirektøren.