Gleder seg til romjulsmoro

Nordlysrevyen hadde bare to forestillinger av det nye showet «Vi e lammi dåkker» i november, men kjører ønskereprise torsdag og fredag.Revysjef Katrine Pettersen er temmelig sikkert på at lokalet fylles på nytt. Det er bare noen få billetter igjen.

– Vi fikk veldig god respons på showet og latterbrølene var ikke til å ta feil av, samtidig som mange har ønsket romjulsshow som vi hadde for 8-9 år siden. Det er noe helt spesielt å ha revy i romjula, noe vi ser i Honningsvåg. Der klarer de å skape en helt spesiell stemning og et unikt samhold, sier Pettersen til Altaposten.

Hun er klar på at Nordlysrevyen ikke senker lista. Etter den første forestillingen fikk de terningkast fire fra Altaposten, mens FD slo til med en sekser.

Det er en egen stemning for revy i romjula

– Se til Honningsvåg

Hun ser ikke bort fra at Nordlysrevyen gjør det samme flere ganger, men det er ikke uten «omkostninger».

– Vi må jo freshe opp showet. Vi endrer minimalt på innholdet, men vi må jo øve ekstra for å levere på det nivået vi ønsker.

Må holde nivået

– Like viktig er det hva folk mener der ute. Mitt inntrykk er at stemningen var bedre fordelt enn tidligere, i den forstand at det var færre hvilesteg. Oppbyggingen var bedre, uten for mange pauser mellom lattersalvene. Dessuten tror jeg vi har tatt vekk de rette numrene. Det betyr også færre dødpunkter, filosoferer Katrine.

Hun tror at regijobben er viktig.

– Jeg får jo erfaringer og føler at vi har tatt noen steg i riktig retning, sier hun.