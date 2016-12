Lover full trøkk

4. juledag står både rockere fra Alta og Hammerfest på scenen, klar for å røske liv i konsertsultne altaværinger.

Seks band

Årets band er Trasi Dåli, Bøbben & Yogi, Beyond Boys, iEksil, Klubb 27 og Onkel Brun.

– Dette er en tradisjon mange har blitt glad i og for min egen del er dette romjulens store høydepunkt, sier bookingansvarlig for City scene, Torgeir Ekeland.

300 i snitt

Billettsalget er så langt av den normale karakter, som betyr midt på treet.

– Som alltid er det mange som kjøper billett i døra og de siste årene har det vært i snitt 300 til 350 innom på denne kvelden, noe som betyr ikke 100 prosent utsolgt, men bortimot, sier Ekeland.

Rock fra gassbyen

Han synes det i år er kult at hammerfestbandene Bøbben & Yogi og iEksil tar turen over fjellet.

– Det er meg bekjent ikke noe slikt arrangement i Hammerfest, så det er kult at Bøbben & Yogi og iEksil da kommer til oss for å rocke litt. Begge disse spilte og lagde liv under Aronnesrocken og det kommer garantert til å bli like kult denne gang, lover Ekeland.

Møtes med rockefot

Han påpeker at festivitasen er også en finfin arena til å treffe juleferiene altaværinger.

– Dette er en fest for alle og de som bor i Alta setter selvsagt også pris på å rocke litt sammen med kompiser som for tiden bor andre plasser i landet. I år har vi ikke noe spesielt tema for det hele. Det blir rett og slett bare kanontøff rock`n roll fra første til siste tone.