– Nå har alle noe å glede seg til

Samisk påskefestival 2017 i Kautokeino har nå lansert de første artistene.

– Vi synes det var litt viktig å slippe noen av artistene som skal glede publikum under påskefestivalen neste år nå like før jul, sier Ol Johan Gaup som er ny produsent for festivalen.

Artisten som han til nå har booket er Sofia Jannok, Elle Márjá Eira, Ivnniiguin, Amoc og Ailu Valle.

– Vi har mer på lager, men disse nyhetene kan jeg ikke gå ut med per i dag. Noe av det vi skal forsøke denne gang er å ha masse nytt som ikke tidligere har vært på programmet, sier Gaup hemmelighetsfullt.

Han opplyser at de som vil sende inn joike- og sangbidrag til Sámi Grand Prix 2017, gjerne kan gjøre det i julehøytiden.

– Vi håper på så mange bidrag som mulig i begge kategoriene til programmet som vi skal spikre ferdig innen februar måned, sier den nye produsenten.