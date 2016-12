– Frykter flere kutt for Scene Finnmark

Det er beskjeden fra hovedtillitsvalgt i Fagforbundet etter at administrative kulturstillinger er satt i spill. Nå håper Fagforbundet at fylkespolitikerne ser på saken om ansettelse av de to musikerstillingene på nytt.

– Svekker kulturtilbudet

– Fagforbundet er ikke enig i vedtaket som fylkekommunen har gjort angående to musikerstillinger i Hammerfest. Politikerne har ikke sett på konsekvensene av hva de har fattet, mener Morten Wilhelmsen, som er hovedtillitsvalgt i fagforbundet i Finnmark fylkeskommune.

Med det mener han at de økonomiske rammene ikke er gode nok og at dette helt klart vil gå utover kulturtilbudet til barn og unge i fylket.

– Konsekvensene er, slik vi ser det, at kulturtilbudet som Scene Finnmark skal formidle, vil svekkes på alle småplassene i fylket – og at barn og unges kulturtilbud blir dårligere. Slik skal det jo ikke være, mener Wilhelmsen.

Jobber kan ryke

På spørsmål om han tror vedtaket også vil gjøre sitt til at stillinger i Scene Finnmark kan ryke, frykter han det verste.

– Vi tror, ettersom Scene Finnmark ikke har fått større eller bedre økonomiske rammer, så vil noen av jobbene i administrasjonen ryke. Vi uttaler oss på generelt grunnlag og målet er ikke henge ut, eller ta noen, men vi mener det er viktig at vi også belyser hva vi frykter, nemlig at flere jobber nå står i fare, sier Wilhelmsen.

Må øke rammene

Nøkkelen til det hele, er slik han ser det, at fylkespolitikerne må øke rammene til Scene Finnmark eller gjøre om på vedtaket.

– Et vedtak er endelig til et nytt vedtak er fattet, så politikerne har tid å snu eller å øke rammene slik at dette kommer alle tilgode, avrunder han.

Alta kommune har foreløpig berget Gigant-prosjektet ved å gå inn med 300.000 kroner, forutsatt at fylkeskommunen blir med på spleiselaget. Dette er et prosjekt som drar med seg unge kulturkrefter fra hele fylket.