Teknikker på rødliste

Alta Husflidslag er bare ett av mange lag som uroer seg for at håndarbeid skal gå i glemmeboken. – Derfor er det så viktig at de unge kommer inn og lærer om forskjellige teknikker, sier husflidskonsulent i Finnmark, Maaike Halbertsma. 2018 har de kalt veveåret, hvor det skal jobbes aktivt med å verve unge og gamle.