Nordnorsk Handelsmesse til Alta i oktober.

I underkant av 5.000 besøkte fjorårets messe. – Vi skjønner at vi må overgå det vi hadde i høst, men det bør ikke bli et problem. Det får oss også til å tro og føle at Altaværinger, og folk fra andre deler av Finnmark og Nord-Troms setter pris på dette, sier Stigh Aarstein i MyEvents.