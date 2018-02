Ser alvoret

Ole Steinar Østlyngen og den politiske ledelsen i Alta ser alvoret for entreprenørbransjen, som er svært viktig for Alta. Anleggsbransjen har varslet om både nedbemanning og salg av maskinpark, på grunn av jobbtørke. Derfor har politisk ledelse allerede hatt møter med de største i næringen, og har planer om å få snakket med alle for å få full oversikt.