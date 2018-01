Utsetter Kvitberget

Et enstemmig planutvalg valgte å høre på bonde Liv Unni Opgård og Alta Bondelag. Detaljreguleringen for Kvitberget boligfelt ble dermed opphevet i dagens formannskapsmøte. Nå jobbes det med å finne en alternativ løsning for ny vei til boligfeltet.