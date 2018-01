Stakk av etter trafikkuhell

Finnmark politidistrikt melder om et trafikkuhell i Rafsbotn. Ingen personskader, men materielle skader. Føreren av en sort bil, muligens en Volkswagen Caravelle stakk fra stedet, skriver politiet på Twitter. De ønsker å komme i kontakt med føreren. Operasjonssentralen forteller at en bil har kjørt inn i siden på en annen bil, for deretter å stikke fra stedet.