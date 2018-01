Får møte Høsflot Klæbo

Roger Finjord og NM-komiteen kan nemlig spre gladnyheten om at skisportens nye hurtigtog kommer til andre del av NM. Torsdag 5. april kan bli litt av en dag for unge talenter, etter at lagsprinten er gjennomført i Kaiskuru, går det fram av en pressemelding fra Skialliansen i Alta.