Fokus på miljøvennlig plastrør

Etter at det ble kjent at forslangene oppdrettsindustrien bruker forurenser havet, forskes det for fullt hos plastrørprodusentene. - Det er nå fullt trykk på å finne den optimale råstoffresepten for slangen, sier daglig leder Bjørnar Bull hos Arges i Alta.