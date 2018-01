Fikk det ikke til å stemme

Scootercrosskjører Martin Moland fikk det ikke til å stemme under helgas løp i det amerikanske scootercrossmesterskapet. De første to løpene i 2018 ble kjørt i Shakopee, Minnesota, og det ble en konkurransehelg preget av uhell og smerter for altaværingen. – Jeg kommer sterkere tilbake i Deadwood, er beskjeden fra Martin Moland.