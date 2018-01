Widereø legger ned rute i nord

Widerøe legger ned den korte flyruten mellom Tromsø og Bardufoss i Troms, bekrefter flyselskapet. Mange har spådd at billettpriser vil bli skrudd opp og at ruter lagt ned, nå som FlyViking er historie. Det avkreftes av Widerøe. Årsaken er at selskapet har slitt med passasjergrunnlaget.