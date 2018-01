Rekordpris på kongekrabbe

Prisen for kongekrabbe ligger i dag på 180 kroner per kilo. Det er rekord, skriver NRK. Det er særlig de fem siste årene at prisen har økt. Høy kvalitet og hurtig levering av fersk kongekrabbe er noe som har bidratt til den økende etterspørselen og prisoppgangen.