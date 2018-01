Ny forsinkelse for Kvitberget boligfelt.

– Det har framkommet to klager på planen. Det resulterte i at Fylkesmannen sendte hele planen tilbake til Alta kommune for fornyet behandling. Nå er planen igjen sendt på høring, og så får vi se hva som kommer inn fra landbruksfaglig hold på høringen, sier Hallgeir Strifeldt, fagansvarlig ved Alta kommunes avdeling for samfunnsutvikling.