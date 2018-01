Mann fortsatt savnet etter brann

En mann i 50-årene er fortsatt savnet etter at et hus brant ned i Tana natt til onsdag. Krimteknikere gransket branntomta onsdag uten å gjøre funn, skriver NTB. Politiet har grunn til å tro at mannen befant seg i boligen da brannen startet, og de frykter at han har omkommet. Pårørende er varslet.