Vil gi 500.000 til sykkelritt

Administrasjonen i Finnmarkseiendommen (Fefo) går inn for å bruke opptil 550.000 kroner på Arctic Race of Norway. Styret skal tirsdag ta stilling til om de vil gå for en slik løsning. – Konklusjon er at Arctic Race of Norway er et arrangement uten sidestykke i Nord-Norge, heter det blant annet i instillingen.