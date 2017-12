Overrasket med 500.000

Prosjektet «Integrering, kosthold og samhold» i Alta IF kan videreføres etter at Arne Hammari og Gjensidigestiftelsen i morges kunne overraske Alta IF-ansatte med en halv million kroner. – Helt fantastisk. Vi fikk samme beløp i fjor og prosjektet så langt har vært veldig vellykket. Godt å vite at vi kan fortsette med dette arbeidet, sier markedsmedarbeider Kristin Jensen.