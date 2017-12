Brukte handleposer selges på nett

Handleposer med merkenavn som Louis Vuitton og Gucci selges brukt på nett. Ungdom bruker merkevarer for å kompensere for usikkerhet, mener sosiolog Trond Blindheim ved Høgskolen Kristiania. Prisen ligger mellom 150 og 500 kroner for en pose. – Dette viser hvor sterke noen merkevarer er for ungdommer som er i en alder hvor de er usikre, sier Blindheim til NRK.