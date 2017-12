Få søknader om løyve

Bare 11 oljeselskaper søkte løyve i 24. konsesjonsrunde. Bellona er tilfreds med at interessen for Barentshavet er redusert. – Det ser ut som oljeselskapene er like skeptisk som oss når det gjelder lønnsomhet og risiko, sier Sigurd Enge i Bellona.