Anmoder om startnekt

Dyrevernere i PETA ber Finnmarksløpet nekte Dallas Seavey start under årets løp, melder VG. Det ble påvist et forbudt stoff i fire av Seaveys hunder i Alaska, men saken er henlagt. Finnmarksløpet har tidligere sagt at de ikke har anledning til å nekte start.