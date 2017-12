Ber barnevernet være mer skånsomme

Barnevernet og andre involverte bør gjøre mer for å gjøre akutt-hentinger mer skånsomme og trygge for barna, anbefaler Redd Barna i en ny rapport. – Mange av lærerne opplevde hentingene som litt voldsomme, og de var ikke informert, seksjonsleder for Redd Barnas norgesprogram, til NTB.