Ønsker halv pris for elbilparkering

Samferdselsdepartementet sendte nylig ut et høringsforslag til endring av veitrafikkloven og parkeringsforskriften. Her vil de sikre at elektriske og hydrogendrevne kjøretøy skal ha minimum 50 prosent rabatt ved parkering sammenlignet med fossildrevne kjøretøy.