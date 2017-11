Europa-eventyret over

Alt håp om avansement ute for Tore Reginiussen og RBK, etter at de tapte 0-1 for Real Sociedad torsdag. Kun seier var godt nok dersom Rosenborg fortsatt skulle ha håp om avansement til neste års utslagsrunder.Spanjolene scoret i det 90. minutt.