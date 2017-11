Ekstremværvarsel i Nord-Norge

Ylva ruller inn over Nord-Norge og Meteorologisk institutt har utstedt ekstremværvarsel for stormen. Varselet, som først ble utstedt onsdag kveld, gjelder for Troms, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Folk oppfordres til å være forsiktige og sikre løse gjenstander.